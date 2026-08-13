En Dubái, un robot famoso anuncia su boda

En Dubái, un robot humanoide conocido por sus vídeos originales y entretenidos en las redes sociales Bo Sunayda anunció inesperadamente su boda. La noticia despertó gran interés entre los usuarios de las redes sociales.

El anuncio de la boda se publicó en la página oficial del robot en las redes sociales y estuvo acompañado de varias fotografías de la ceremonia. En ellas, Bo Sunayda aparece celebrando su boda con otro robot — Moza — durante una ceremonia nupcial.

Sin embargo, la empresa responsable del robot subrayó que el evento no era un matrimonio real. La ceremonia no fue registrada como un matrimonio legal ni religioso, sino que fue contenido preparado especialmente para las redes sociales.

¿Cómo se hizo famoso el robot?

Bo Sunayda fue desarrollado por el grupo SS Lootah, y su modelo base se remonta originalmente al robot humanoide Unitree G1 .

El robot se ha hecho muy popular recientemente en las redes sociales y ha captado la atención de numerosos usuarios con sus distintos vídeos. En ellos muestra la cultura nacional, las costumbres y las tradiciones de los Emiratos Árabes Unidos.

Además, Bo Sunayda participa en diversos eventos públicos, donde muestra la combinación de la robótica moderna con la cultura local.

Por ello, la «boda» escenificada con Moza se convirtió también en un contenido singular que despertó un interés mayor de lo habitual en las redes sociales.