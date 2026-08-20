Militares ucranianos abandonan centros de entrenamiento en Alemania

Algunos militares ucranianos que reciben formación militar en Alemania abandonaron por iniciativa propia los centros de entrenamiento y no regresaron a sus unidades. Así lo informó el diario Die Zeit.

Según los datos disponibles, el número de estos casos podría ser mayor que el confirmado por las autoridades alemanas.

Cerca de 80 casos en Sajonia-Anhalt

Según Die Zeit, solo en el estado federado de Sajonia-Anhalt cerca de 80 militares ucranianos abandonaron sin autorización su lugar de entrenamiento.

El periódico escribe que, en toda Alemania, el número de militares afectados por casos similares podría ascender a cientos.

Cerca de 29.000 militares ucranianos han recibido formación en Alemania

Desde 2022, en territorio alemán se llevan a cabo programas de formación a gran escala para militares ucranianos.

Indicador Dato Militares formados Cerca de 29.000 Centros de entrenamiento Cerca de 60 Casos registrados Podrían ser cientos en toda Alemania En Sajonia-Anhalt Cerca de 80

El Ministerio de Defensa alemán confirmó que existen casos de militares que abandonaron sin autorización sus lugares de entrenamiento. Sin embargo, señaló que no se lleva una estadística nacional unificada al respecto.

Algunos militares podrían quedarse en Alemania

Die Zeit señala que algunos militares ucranianos que abandonaron su lugar de entrenamiento podrían intentar quedarse en Alemania.

En particular, podrían plantearse solicitar asilo. Sin embargo, para obtener un estatus de protección en Alemania, el solicitante debe demostrar que, si regresara a su país, se enfrentaría a persecución o a una amenaza grave.

Una situación también grave para Ucrania

El abandono no autorizado de la formación en Alemania por parte de militares ucranianos podría representar un problema no solo para los programas de entrenamiento alemanes, sino también para el ejército ucraniano.

Especialmente en un contexto en el que se destinan importantes recursos a la formación de especialistas militares en Alemania, los casos de quienes no completan la formación y no regresan a sus unidades plantean dudas sobre la eficacia del programa.