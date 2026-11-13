Un plato inusual de la cocina de Palaos: bloguero recibe críticas tras probar sopa de murciélago

Durante un viaje al estado insular de Palaos, en el océano Pacífico, un bloguero brasileño probó uno de los platos tradicionales de la población local: la sopa de murciélago. La publicación de su video mostrando el proceso en las redes sociales provocó intensos debates entre sus seguidores.

Este plato se prepara desde hace mucho tiempo en la cocina de Palaos. Por lo general, se cocina con murciélagos frugívoros y es parte de las tradiciones gastronómicas locales. Sin embargo, el video que muestra este plato, que parece inusual para personas de otros países, se difundió rápidamente.

Los seguidores compatriotas del bloguero no aprobaron unánimemente su elección. Algunos expresaron su preocupación por los aspectos higiénicos del plato y los posibles riesgos de enfermedades infecciosas asociados con su consumo.

Otros usuarios consideraron que es natural conocer las costumbres locales y los platos nacionales al viajar al extranjero. No obstante, algunos críticos acusaron al bloguero de ignorar los posibles riesgos para la salud con el fin de obtener más visitas.

Como resultado, el video sobre este plato tradicional de la cocina de Palaos no solo generó una experiencia gastronómica inusual, sino que también suscitó debates sobre las tradiciones culturales y la seguridad alimentaria.