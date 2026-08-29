Un murciélago intentó entrar en la boca de una mujer: ¿qué advierten los médicos?

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Un murciélago intentó entrar en la boca de una mujer: ¿qué advierten los médicos?

Krista Edelman, una gastroenteróloga que trabaja en Richmond, Virginia (EE. UU.), compartió en su cuenta de Instagram un video sobre un incidente nocturno aterrador e inusual. La mujer se despertó a mitad de la noche al notar que una criatura desconocida se movía sobre su rostro.

Al principio, la doctora pensó que era un sueño muy realista, pero al tocarlo con la mano, se dio cuenta de que un murciélago vivo intentaba entrar en su boca.

«Doblé sus alas con mi mano»: detalles de una noche de terror

En una entrevista con canales de televisión locales, la doctora recuerda los aterradores momentos de aquella noche:

  • Un sueño inusual: «En mi sueño, vi a un ratoncito de campo muy lindo tratando de entrar en mi boca. Todo se sentía extremadamente real», dice Edelman;

  • Miedo real y alas: «Después de despertar, sentí algo alrededor de mi boca y extendí la mano. Al tocarlo, me di cuenta de que estaba sosteniendo las alas plegadas de un murciélago. No era un sueño, era un murciélago vivo tratando de entrar en mi boca», enfatizó a la cadena WWBT-TV;

  • Rescate rápido: Su esposo, despertado por los gritos de la mujer, atrapó inmediatamente al murciélago. Los médicos lo colocaron en un recipiente especial y se dirigieron urgentemente a la sala de emergencias.

Advertencia de expertos médicos: ¿cuál es el riesgo de rabia?

El Dr. Adam Landsi, subdirector médico del hospital St. Mary, destacó que la doctora tomó la decisión correcta al llevar al murciélago para su examen:

  • Marcas de mordeduras invisibles: Los dientes de los murciélagos son tan pequeños que una persona puede no sentir que ha sido mordida;

  • Riesgo de rabia: Dado que el virus de la rabia es casi 100% mortal, ante cualquier contacto directo con un murciélago es necesario asumir el peor escenario y comenzar el tratamiento de inmediato;

  • Resultado de laboratorio: Tras profundos análisis de laboratorio, no se detectó el virus de la rabia en este murciélago (el resultado fue negativo), por lo que la salud de la mujer no corre peligro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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