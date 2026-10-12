Plato inusual en un restaurante italiano: sirven «aire frito» a los clientes

·12·Mundo
Plato inusual en un restaurante italiano: sirven «aire frito» a los clientes

Un restaurante en Castelfranco Veneto, Italia, decidió diferenciarse de sus competidores de una manera original. Ofrece a sus clientes un plato inusual llamado «aire frito». Este singular plato ha llamado la atención no solo por su nombre, sino también por su método de preparación y presentación.

El chef del restaurante Feva, Nicola Dinato, quiso expresar a través del plato la sensación de estar al aire libre y respirar aire puro. Con este fin, creó un plato llamado en italiano «aria fritta», es decir, «aire frito».

Sin embargo, el nombre del plato puede ser un poco engañoso. Esta merienda crujiente en realidad está hecha de piel de tapioca. Primero se hornea y luego se fríe en aceite caliente. Por lo tanto, la base del plato no es el aire en sí, sino tapioca preparada con un método especial.

No obstante, durante el proceso de preparación se utiliza un elemento relacionado con el aire: el ozono. Después de hornear y freír la piel de tapioca, se enriquece con ozono. Este proceso dura 10 minutos y le da al plato un aroma único.

Una piedra blanca transparente de superficie rugosa sobre un fondo negro.

El «aire frito» crujiente y especialmente tratado se coloca luego sobre algodón de azúcar. El chef Nicola Dinato espera que el algodón de azúcar recuerde a los clientes las nubes en el cielo. De esta manera, no solo el sabor y el olor del plato, sino también su apariencia sirven para evocar el aire libre y la naturaleza.

¿Cuál es el precio del «aire frito»?

Este plato inusual ha sido tema de debates y artículos en Internet durante más de un mes. Una de las razones principales fueron los informes de que el restaurante Feva cobraba 30 dólares por una porción.

Sin embargo, uno de los empleados del restaurante aclaró esta información al comentar un artículo sobre el plato. Señaló que el «aire frito» en realidad se ofrece de forma gratuita a todos los clientes del restaurante como aperitivo de bienvenida.

El empleado describió esta idea como una invitación a la «ligereza». Detrás de esta expresión se esconde la idea original del plato: sacar a la gente de sus conceptos habituales de alimentación y sorprenderlos con una experiencia inesperada.

Se toca un plato inusual colocado sobre hielo en un mantel blanco.

«Siempre sirvo este plato primero, como un aperitivo. A través de él, quiero recordar a mis clientes que siempre deben intentar llenar sus vidas con experiencias reales», dijo el chef Nicola Dinato en una entrevista con el periódico Tribuna di Treviso.

Así, el «aire frito» de este restaurante italiano es más que un simple plato. Para el chef, es un medio para sorprender a los invitados, ofrecerles nuevas emociones y alentarlos a valorar las experiencias reales de la vida.

Restaurante FevaNicola DinatoAire fritoCastelfranco VenetoGastronomía
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Gran explosión en Moscú: ¿qué pasó en el cumpleaños del general?Gran explosión en Moscú: ¿qué pasó en el cumpleaños del general?2 agosto 12:31En Corea del Norte recomiendan sopa de perro contra el calorEn Corea del Norte recomiendan sopa de perro contra el calor7 agosto 14:11Un hombre que intentó robar una pizza vivió una situación inesperadaUn hombre que intentó robar una pizza vivió una situación inesperada14 septiembre 10:39Un cocinero parecido a Elon Musk se convierte en estrella de internet en ChinaUn cocinero parecido a Elon Musk se convierte en estrella de internet en China31 julio 04:54La ex y la actual pareja de Neymar en la misma cocina: ¿qué relación tienen?La ex y la actual pareja de Neymar en la misma cocina: ¿qué relación tienen?13 septiembre 01:59El secreto de longevidad de una mujer de 100 años: ¿un hot dog y una Coca-Cola Light al día?El secreto de longevidad de una mujer de 100 años: ¿un hot dog y una Coca-Cola Light al día?14 septiembre 03:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa