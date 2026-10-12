Plato inusual en un restaurante italiano: sirven «aire frito» a los clientes

Un restaurante en Castelfranco Veneto, Italia, decidió diferenciarse de sus competidores de una manera original. Ofrece a sus clientes un plato inusual llamado «aire frito». Este singular plato ha llamado la atención no solo por su nombre, sino también por su método de preparación y presentación.

El chef del restaurante Feva, Nicola Dinato, quiso expresar a través del plato la sensación de estar al aire libre y respirar aire puro. Con este fin, creó un plato llamado en italiano «aria fritta», es decir, «aire frito».

Sin embargo, el nombre del plato puede ser un poco engañoso. Esta merienda crujiente en realidad está hecha de piel de tapioca. Primero se hornea y luego se fríe en aceite caliente. Por lo tanto, la base del plato no es el aire en sí, sino tapioca preparada con un método especial.

No obstante, durante el proceso de preparación se utiliza un elemento relacionado con el aire: el ozono. Después de hornear y freír la piel de tapioca, se enriquece con ozono. Este proceso dura 10 minutos y le da al plato un aroma único.

El «aire frito» crujiente y especialmente tratado se coloca luego sobre algodón de azúcar. El chef Nicola Dinato espera que el algodón de azúcar recuerde a los clientes las nubes en el cielo. De esta manera, no solo el sabor y el olor del plato, sino también su apariencia sirven para evocar el aire libre y la naturaleza.

¿Cuál es el precio del «aire frito»?

Este plato inusual ha sido tema de debates y artículos en Internet durante más de un mes. Una de las razones principales fueron los informes de que el restaurante Feva cobraba 30 dólares por una porción.

Sin embargo, uno de los empleados del restaurante aclaró esta información al comentar un artículo sobre el plato. Señaló que el «aire frito» en realidad se ofrece de forma gratuita a todos los clientes del restaurante como aperitivo de bienvenida.

El empleado describió esta idea como una invitación a la «ligereza». Detrás de esta expresión se esconde la idea original del plato: sacar a la gente de sus conceptos habituales de alimentación y sorprenderlos con una experiencia inesperada.

«Siempre sirvo este plato primero, como un aperitivo. A través de él, quiero recordar a mis clientes que siempre deben intentar llenar sus vidas con experiencias reales», dijo el chef Nicola Dinato en una entrevista con el periódico Tribuna di Treviso.

Así, el «aire frito» de este restaurante italiano es más que un simple plato. Para el chef, es un medio para sorprender a los invitados, ofrecerles nuevas emociones y alentarlos a valorar las experiencias reales de la vida.