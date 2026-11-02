Explosiones en el estrecho de Ormuz: Dos petroleros chocan contra minas marinas

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Explosiones en el estrecho de Ormuz: Dos petroleros chocan contra minas marinas

Un incidente extremadamente peligroso y grave ocurrió en el estratégico estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio petrolero y del tránsito marítimo mundial. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció oficialmente que dos grandes petroleros chocaron contra minas marinas y explotaron.

Según la información proporcionada por la agencia de noticias oficial de Irán, IRNA , la fuerte explosión provocó un grave incendio en uno de los buques de superficie, un enorme superpetrolero.

«Ruta no autorizada y apoyo de EE. UU.»: ¿Cómo entraron los barcos en la zona peligrosa?

En una declaración publicada por la parte iraní, se presentaron una serie de acusaciones impactantes sobre el movimiento y las condiciones de tránsito de estos barcos:

  • Intento de evadir los radares: Según el CGRI, ambos petroleros apagaron deliberadamente sus transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS), que transmiten las coordenadas precisas del barco vía satélite y señales de radio;

  • «Pasaje clandestino con apoyo estadounidense»: Los petroleros intentaron cruzar el estrecho discretamente bajo la protección y el apoyo de las fuerzas militares de EE. UU., navegando por una «ruta ilegal no autorizada»;

  • Colisión con minas y cese del movimiento: El intento de eludir las normas terminó en desastre. Tras las fuertes explosiones, los barcos se vieron obligados a detener su movimiento por completo, y uno de los superpetroleros se incendió.

Las víctimas y los nombres de los petroleros se mantienen en secreto por ahora

En la declaración de la autoridad militar iraní, aún no se han revelado los nombres de los barcos que explotaron y se incendiaron, su país de origen o bajo qué bandera navegaban:

  • Pérdidas humanas: Tampoco se ha proporcionado información oficial sobre si hay heridos o fallecidos entre la tripulación de los barcos;

  • Precios del petróleo y seguridad: Estas explosiones amenazan aún más la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte del suministro diario de petróleo del mundo, y podrían provocar un aumento drástico en los precios del combustible en los mercados internacionales.

Estrecho de OrmuzCuerpo de la Guardia Revolucionaria IslámicaPetrolerosIRNAIrán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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