Descubren la « Flor del diablo », una planta subterránea en los bosques de Tailandia

Científicos han descubierto en Tailandia una nueva especie de planta sin hojas, que se distingue de otras por su apariencia y estructura única. Su aspecto inusual llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Por ello, la nueva especie ha sido nombrada Thismia daemona , que se puede traducir convencionalmente como « Flor del diablo » . Así lo informó la publicación «Lifehacker».

Esta planta Thismia pertenece al género. Actualmente, se conocen menos de 50 especies de este género, que se encuentran principalmente en bosques tropicales. Una de las características más importantes de estas plantas es que no realizan fotosíntesis. Además, carecen de hojas y pasan la mayor parte de su vida bajo tierra o bajo una capa de hojarasca.

Lo curioso es que estas plantas no obtienen los nutrientes necesarios para vivir mediante la fotosíntesis habitual, sino a través de hongos subterráneos . Es decir, en lugar de producir su propio alimento, establecen una relación especial con los hongos del suelo para obtener las sustancias necesarias.

La recién descubierta Thismia daemona también encaja perfectamente con las características de este grupo inusual. Su apariencia consiste en una flor de color negro oscurocon protuberancias en forma de cuernos. La superficie de la flor tiene manchas de color naranja rojizo, y es precisamente este aspecto único el que jugó un papel clave en su nombre.

La nueva especie fue descubierta a unos 1 000 metros sobre el nivel del mar . Por lo general, se sabe que este tipo de plantas crecen en tierras bajas con humedad constante. Por eso, encontrarlas en una zona más elevada fue una sorpresa para los científicos.

Este hallazgo amplió la comprensión de los investigadores sobre las plantas del género Thismia. Debido a que Thismia daemona se registró por primera vez en una zona septentrional inesperada para este grupo. Esto demuestra la necesidad de estudiar más a fondo el género y sus áreas de distribución.

Sin embargo, el futuro de la nueva especie también preocupa seriamente a los científicos. Hasta ahora, solo han identificado un grupo de Thismia daemona. En esta pequeña área hay menos de 50 plantas , y se ha informado que el área es incluso más pequeña que un campo de fútbol.

Por esta razón, la nueva especie podría ser incluida en la lista de especies en peligro de extinción. La situación es más compleja dado que el lugar donde se descubrió la planta se encuentra en un parque nacional con un alto flujo de turistas.

Una de las tareas principales para los científicos es preservar el entorno natural de esta planta única y evitar su desaparición. Thismia daemonaes tan rara que solo se conoce un grupo.