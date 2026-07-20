Un mapache de aspecto inusual se convierte en estrella de Internet en EE. UU.

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Un mapache de aspecto inusual se convierte en estrella de Internet en EE. UU.

Jimoti, un mapache que vive en Seattle, EE. UU., se ha vuelto famoso en las redes sociales debido a su apariencia inusual. Debido a una rara mutación genética, parece una bola redonda y esponjosa, lo que atrae la atención de los usuarios de Internet.

Los expertossuponen que la condición de Jimoti podría estar relacionada con el síndrome de columna corta, que suele verse en perros. Sin embargo, esto no le impide llevar una vida activa. El mapache corre rápido, trepa árboles con facilidad y es muy ágil para encontrar comida, al igual que otros mapaches.

Gracias a su aspecto inusual y sus movimientos ágiles, Jimoti se convirtió rápidamente en una verdadera estrella de Internet entre los residentes locales y los usuarios de redes sociales. Sus fotos y videos siguen acumulando miles de visitas y comentarios positivos.

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