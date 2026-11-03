El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración firme y contundente que ha captado la atención internacional sobre la soberanía del país y la independencia política del continente europeo. El jefe del Ejecutivo subrayó claramente que la política interior y exterior de España no será dictada por otras grandes potencias o centros geopolíticos extranjeros.

En Barcelona, World in Progress durante un foro influyente, Sánchez insistió en que los países europeos deben basarse únicamente en sus propias decisiones independientes, sin someterse a intereses externos.

«El gobierno solo se dirigirá desde Madrid»: los puntos clave de Sánchez

En su discurso, el Presidente del Gobierno español mencionó directamente a varios centros políticos importantes para anunciar la posición de principios de Madrid:

Una alusión clara a las capitales extranjeras: «España no se gobierna desde Washington. Ni desde Tel-Aviv, Moscú o Buenos Aires. Solo desde Madrid», declaró firmemente el Presidente;

La vía estratégica de Europa: Sánchez afirmó que este principio es crucial no solo para España, sino para el futuro de todo el continente: «Este es el único camino que toda Europa debe elegir y seguir con firmeza»;

Poner fin a la injerencia extranjera: El político consideró inaceptables las presiones ejercidas sobre las decisiones internas de los Estados europeos independientes por parte de oligarcas, círculos extranjeros y fuerzas geopolíticas.

La determinación geopolítica de Madrid: ¿por qué ahora?

Estas palabras de Pedro Sánchez no son casuales y se producen en el contexto de una serie de eventos geopolíticos importantes:

Independencia y diplomacia de principios: En los últimos meses, España ha promovido activamente su propia línea independiente en su política de Oriente Medio (reconocimiento de la independencia de Palestina), en el equilibrio de las relaciones con Estados Unidos y en los debates con líderes latinoamericanos (en particular, el presidente argentino Javier Milei);

Solidaridad europea: El Presidente del Gobierno recordó la necesidad de evitar las divisiones internas en Europa, proteger los valores democráticos tradicionales y oponerse a la fragmentación del continente bajo la influencia de fuerzas externas.

Esta declaración demostró la firme intención de España de actuar en la escena política mundial como una potencia soberana e independiente, basada en sus intereses nacionales.