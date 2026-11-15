Un bloguero intenta llorar durante 100 horas y pierde la vista por 45 minutos

Un comediante e influencer nigeriano intentó llorar sin parar durante 100 horas para establecer un récord mundial. Sin embargo, tras obligarse a llorar durante varias horas, el joven se enfrentó a consecuencias inesperadas. Afirmó que su visión desapareció temporalmente durante unos 45 minutos durante el experimento.

Tembu Daniel, conocido en Instagram como «237_towncryer», decidió establecer un récord inusual acorde con su seudónimo. Su objetivo era registrar el récord mundial de la mayor duración de llanto ininterrumpido durante 100 horas.

El nigeriano comenzó este maratón inusual el 9 de julio. Sin embargo, apenas seis horas después de comenzar la prueba prevista de 100 horas, se vio obligado a detenerse temporalmente debido a efectos secundarios imprevistos.

Resultó que obligarse a llorar sin parar durante varias horas afectó la salud de Tembu. Sufrió dolores de cabeza, hinchazón en los ojos y una inflamación general del rostro. Pero lo más preocupante fue lo relacionado con su visión. El joven afirmó haber quedado parcialmente ciego durante unos 45 minutos.

«Tuve que revisar mi estrategia y reducir la intensidad del llanto», dijo Daniel, conocido por sus videos en línea, en una entrevista con la BBC. Sin embargo, subrayó que no quería que las dificultades encontradas se convirtieran en un obstáculo para alcanzar su objetivo.

No obstante, aún se desconoce si Tembu realmente logró llorar durante 100 horas sin interrupción. De hecho, en varios videos publicados en su cuenta de Instagram sobre el intento, el cronómetro solo mostraba 2 horas y 9 minutos y 5 horas y 54 minutos. Esto no es suficiente para confirmar que se completó el plazo establecido.

Es interesante notar que el bloguero africano también había publicado un anuncio especial en su cuenta de Instagram a principios de mes sobre su intento de récord. Allí utilizaba el logotipo del Guinness World Records. Sin embargo, en realidad, Daniel no había contactado a los representantes de Guinness sobre su inusual maratón de llanto.

Quizás fue una buena decisión para él. De hecho, la famosa organización reaccionó a la iniciativa del bloguero declarando que no seguiría oficialmente tal récord.

«Para aclarar algunos rumores que circulan recientemente: nunca supervisamos el récord del maratón de llanto más largo», informó la organización Guinness en la red social X.

Así, aunque no se ha confirmado que Tembu Daniel haya alcanzado su objetivo de 100 horas, su intento atrajo más atención de la esperada. Esta inusual iniciativa apareció en los titulares de los medios internacionales y se difundió rápidamente en las redes sociales.

Este intento, que parecía sencillo pero apuntaba a un objetivo muy inusual, causó un gran revuelo en Internet. Sin embargo, el incidente también demostró que intentar llorar durante mucho tiempo puede suponer graves riesgos para la salud humana.