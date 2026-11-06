El cuento de Rapunzel cobra vida: una bloguera atrae la atención al convertir su casa en una torre mágica (video)

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El cuento de Rapunzel cobra vida: una bloguera atrae la atención al convertir su casa en una torre mágica (video)

La bloguera estadounidense MyChelle Tuers llamó la atención en las redes sociales al preparar un disfraz inusual y creativo para Halloween. Además de encarnar a Rapunzel, el personaje de la película de Disney, recreó la torre donde vive la heroína en el jardín de su casa.

La idea principal de la bloguera era entregar dulces a los niños usando el largo cabello de Rapunzel. Para ello, ató una pequeña cesta a su trenza y la decoró con luces. Cuando los niños venían a pedir dulces, la cesta bajaba desde lo alto.

MyChelle Tuers compartió regularmente el proceso de preparación en sus redes sociales. Su esposo, el escultor Dan Chudzinski, la ayudó en esta tarea interpretando a Flynn Rider. Otra mujer desempeñó el papel de Madre Gothel, la madre adoptiva de Rapunzel en la historia.

La parte frontal de la torre se fabricó con poliestireno utilizado en la construcción y se instaló en la entrada de la casa. Para completar el look de Rapunzel, la bloguera utilizó una peluca larga decorada con flores artificiales.

Una vecina publicó un video de la celebración organizada en el jardín, describiéndolo como «recuerdos de Halloween para toda la vida».

MyChelle Tuers, residente de Findlay, Ohio, es conocida por crear disfraces inusuales y complejos, especialmente los de las princesas de Disney. Su canal de YouTube cuenta con más de 2,7 millones de suscriptores.

MyChelle TuersHalloweenRapunzelDan ChudzinskiDisney
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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