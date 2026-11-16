En Gaza, 260 bebés nacieron con malformaciones congénitas

Según datos del Ministerio de Salud de Gaza, durante los primeros nueve meses de 2026 se registraron 260 casos de malformaciones congénitas entre los recién nacidos en la región.

El Ministerio atribuye el aumento de estos casos al uso por parte de Israel de armas prohibidas por el derecho internacional, así como de sustancias químicas y tóxicas.

Las autoridades palestinas consideran que dichas sustancias pueden afectar negativamente la calidad del medio ambiente y del aire, así como la salud de las mujeres embarazadas. Expresan su preocupación de que las consecuencias representen un riesgo no solo para la población actual, sino también para las generaciones futuras.

Al mismo tiempo, la relación causal directa entre el aumento de las malformaciones congénitas y tipos específicos de armas o sustancias químicas aún no ha sido confirmada mediante investigaciones científicas independientes.

Por lo tanto, aunque las cifras presentadas generan una seria preocupación sobre la situación en Gaza, se requieren estudios científicos adicionales para determinar las causas exactas y los factores que han influido en estas malformaciones.