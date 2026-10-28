¿Pagan más impuestos los ricos en Kazajistán? Tokáyev propone un sistema fiscal progresivo

En Kazajistán, se está dando un paso político importante para garantizar la justicia social y económica. El presidente del país, Kasim-Yomart Tokáyev, destacó en su último discurso a la nación que los ricos y los ciudadanos con altos ingresos deben pagar impuestos según tasas impositivas progresivas.

Según el jefe de Estado, ha llegado el momento de pasar a una nueva etapa fiscal progresiva, basada en el nivel de ingresos, para reducir la desigualdad patrimonial y distribuir equitativamente los ingresos presupuestarios.

«Se trata de justicia»: la posición clave de Tokáyev

El líder kazajo enfatizó la esencia de las reformas fiscales esperadas:

Una contribución justa y proporcional: «Se trata de que cada ciudadano contribuya de manera proporcional y honesta al desarrollo de nuestro país. Se trata de justicia», declaró el jefe de Estado;

Tasas aumentadas para los grandes ingresos: Según el mecanismo propuesto, se prevén tasas impositivas más altas para las personas con altos ingresos y los propietarios de grandes capitales en comparación con los ciudadanos comunes;

Estrategia de desarrollo a largo plazo del Estado: Esta política fiscal es una parte integral de un amplio programa nacional destinado a desarrollar Kazajistán y mejorar el bienestar de la población.

¿Qué aportará esta reforma a la economía de Kazajistán?

Según los expertos, el aumento de las tasas impositivas para los ricos estimulará una serie de cambios positivos:

Mitigación de la desigualdad social: Al aliviar la carga fiscal sobre las clases medias y desfavorecidas, será posible redirigir parte de los ingresos de los más ricos hacia las necesidades de la sociedad;

Aumento de los ingresos presupuestarios: Los fondos adicionales recaudados se destinarán a financiar la educación, la salud y proyectos de infraestructura;

Hacia una sociedad justa: Los frutos del desarrollo económico no se concentrarán solo en manos de una élite reducida, sino que servirán a los intereses de todo el pueblo.

Esta audaz reforma propuesta por Kasim-Yomart Tokáyev es una de las iniciativas más importantes entre los países vecinos sobre el paso a un sistema fiscal progresivo, y se espera que sus fundamentos legislativos se elaboren pronto.