Nuevo procedimiento de entrada a Kazajistán: el sistema de autorización electrónica entró en vigor el 1 de noviembre

En Kazajistán, a partir del 1 de noviembre de 2026, han entrado en vigor gradualmente nuevas normas para la entrada de ciudadanos extranjeros en el territorio del país. De acuerdo con la decisión del gobierno de Kazajistán, se requiere una autorización electrónica para entrar al país — ETA (Electronic Travel Authorization) se está implementando el requisito de tramitación.

Este nuevo procedimiento digital se aplica a los ciudadanos de países con régimen de exención de visado con Kazajistán, agencias de viajes, hoteles y organizaciones que invitan a especialistas extranjeros. La tramitación de los documentos se realiza a través de la plataforma nacional única QazETA del país.

Calendario de implementación gradual del sistema

El nuevo procedimiento entra en vigor en los puntos fronterizos en el siguiente orden:

A partir del 1 de noviembre de 2026: En el Aeropuerto Internacional de Aktau, así como en los puntos de control fronterizo por carretera «Urlyutobe» (región de Pavlodar, frontera con Rusia), «Auxatti» (región de Jambyl), en la frontera con Uzbekistán «Atameken» (región de Turkestán) y «Nurli Jol» (región de Jetisu);

A partir del 1 de enero de 2027: En los aeropuertos internacionales de Astaná y Almaty;

A partir del 1 de marzo de 2027: En todos los demás puntos de control de la frontera estatal;

A partir del 1 de julio de 2027: La obtención de la autorización será estrictamente obligatoria para todas las personas a las que se aplica este requisito (en la fase inicial, la ausencia de autorización no será motivo de denegación de entrada al país).

Validez, coste y posibilidades del documento

Con el fin de facilitar las cosas a los ciudadanos y turistas, se han establecido una serie de condiciones:

Sin coste (gratuito): La obtención de la autorización electrónica es totalmente gratuita ;

Periodo de validez: El documento es válido durante 180 días naturales a partir de la fecha de emisión;

Periodo de estancia: En un periodo de 180 días, un ciudadano extranjero puede permanecer en el territorio de Kazajistán por un total de hasta 90 días ;

Capacidades de la plataforma: A través del sistema QazETA, es posible obtener no solo la autorización turística ETA, sino también visados electrónicos, estatus de residencia electrónica y certificados de cruce de frontera.

¿Quiénes están exentos de obtener la autorización electrónica?

Para 29 categorías de personas con documentos justificativos, no se requiere la tramitación de la ETA. En particular: