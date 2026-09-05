Pasajero expulsado de un vuelo tras una broma sobre una bomba

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Pasajero expulsado de un vuelo tras una broma sobre una bomba

En Almaty, Kazajistán, un pasajero fue expulsado de un vuelo Almaty-Aktau tras bromear sobre la posible presencia de una bomba en su equipaje a bordo. El incidente ocurrió el 3 de septiembre en el aeropuerto de Almaty, según informó Tengri Travel.

Según la policía de transporte de Kazajistán, el pasajero fue retirado del vuelo basándose en un informe de la aerolínea. El motivo fue su comentario en kazajo: «¿Hay plomo o una bomba en esta bolsa?».

Tras esto, la policía de transporte y el personal de seguridad aérea inspeccionaron al pasajero y sus pertenencias. No se encontraron explosivos ni objetos prohibidos. No hubo evacuación en el aeropuerto y la terminal operó con normalidad.

Según la policía, el pasajero fue sancionado administrativamente por alteración del orden público y el caso será remitido a los tribunales.

La policía de transporte instó a los pasajeros a no hacer comentarios que puedan interpretarse como una amenaza a la seguridad, ni siquiera en tono de broma.

El artículo 273 del Código Penal de Kazajistán establece que la falsa alarma sobre un acto terrorista u otro peligro conlleva una multa de hasta 5.000 unidades de cálculo mensuales, además de penas de restricción o privación de libertad de hasta cinco años.

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