Arrestos masivos frente a la embajada de EE. UU. en Londres: 325 manifestantes detenidos en un día

Se produjeron manifestaciones masivas frente al edificio de la embajada de los Estados Unidos, ubicado en el distrito de Nine Elms, al sur de Londres, capital del Reino Unido, las cuales concluyeron con una operación de arresto a gran escala por parte de la policía.

Según la cadena Sky News, la policía metropolitana detuvo a un total de 325 personas de entre los manifestantes reunidos alrededor del edificio.

Motivos de las detenciones y declaración de Scotland Yard

Este movimiento de protesta se oponía a una decisión oficial adoptada por Londres y Washington:

Apoyo a un movimiento prohibido: Los manifestantes protestaban contra la decisión conjunta de incluir al movimiento de izquierda Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas;

Acusación bajo la ley antiterrorista: Según Scotland Yard, la gran mayoría de los detenidos — 320 personas — están acusados de brindar apoyo público a una organización prohibida bajo la Ley de Terrorismo del Reino Unido;

Resistencia y desalojo forzoso: El informe policial señala que los manifestantes que no obedecieron las órdenes legítimas de las fuerzas del orden y se negaron a dispersarse tuvieron que ser cargados físicamente por los agentes hasta los vehículos patrulla.

Audiencias en el Tribunal Superior y reacción de Amnesty International

Los periodistas de la BBC destacan que la acción fue organizada deliberadamente: