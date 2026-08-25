Fin de 47 años de «lista negra»: EE. UU. retira a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

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Fin de 47 años de «lista negra»: EE. UU. retira a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo

Se ha producido un giro histórico en la política de Oriente Medio. El 24 de agosto de 2026, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, firmó la decisión de revocar permanentemente el estatus oficial de Siria como «Estado patrocinador del terrorismo», vigente desde 1979.

Al mismo tiempo, se eliminó por completo la designación de «terrorista global especialmente designado» (SDGT) para la organización «Hayat Tahrir al-Sham» (HTS), la antigua estructura opositora que lideró los cambios políticos en Siria.

«Se abre el camino a la prosperidad para el pueblo sirio»: la declaración de Marco Rubio

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, subrayó que esta decisión Donald Trump es la continuación lógica de la estrategia diplomática integral llevada a cabo por la administración:

«Hoy he revocado oficialmente el estatus de Siria como «Estado patrocinador del terrorismo». Asimismo, se ha eliminado la designación de organización terrorista de «Hayat Tahrir al-Sham». Estas decisiones son un paso histórico más dado por el presidente Trump para abrir el camino hacia la prosperidad del pueblo sirio», declaró Rubio.

El levantamiento de sanciones económicas y una nueva etapa

Según el Departamento de Estado, el decreto presidencial firmado en junio de 2025 sobre «garantizar el levantamiento de sanciones contra Siria» aceleró el proceso de eliminación de restricciones al suspender el programa de sanciones y el estado de emergencia:

  • Camino para las inversiones internacionales: La eliminación del estatus terrorista eliminó el mayor obstáculo para las inversiones extranjeras y las operaciones financieras interbancarias;

  • Recuperación económica: La reintegración de Damasco en el sistema económico global se está acelerando.

Compromisos de Damasco: lucha contra el terrorismo internacional

Washington interpretó esta decisión como un reconocimiento positivo de las acciones prácticas del nuevo gobierno sirio, encabezado por el presidente Ahmad al-Shara para romper totalmente los vínculos con el terrorismo internacional y garantizar la seguridad regional:

  • Unirse a la coalición global: El nuevo gobierno sirio se convirtió oficialmente en miembro de la Coalición Global para derrotar al ISIS;

  • Operaciones rápidas: Se llevaron a cabo con éxito importantes operaciones especiales en el territorio del país para destruir las redes terroristas de ISIS, Al-Qaeda, Hezbolá y grupos armados bajo influencia iraní.

EE. UU.SiriaMarco RubioDonald TrumpHay'at Tahrir al-Sham
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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