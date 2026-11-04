Ingresos e idioma: se introducen nuevos requisitos para inmigrantes en el Reino Unido

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Ingresos e idioma: se introducen nuevos requisitos para inmigrantes en el Reino Unido

El gobierno del Reino Unido ha anunciado un amplio paquete de reformas que cambia radicalmente la legislación migratoria del país y endurece las normas. Según informan los medios británicos citando a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, el proceso para obtener el derecho de residencia permanente para ciudadanos extranjeros será ahora considerablemente más difícil.

Según el nuevo plan, para los extranjeros, en el Reino Unido, que permite vivir, trabajar, estudiar indefinidamente y recibir ayudas sociales y vivienda estatal, el estatus de Indefinite Leave to Remain (ILR) el plazo base para obtener se propone aumentar de los 5 años actuales a 10 años. se propone.

Nueva graduación: ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar cada uno?

Como parte de la reforma, los plazos de espera estarán directamente vinculados a los ingresos anuales oficiales de los inmigrantes, el cumplimiento de las leyes y el nivel de integración en la sociedad local:

  • 3 años: Para inmigrantes altamente cualificados y adinerados cuyos ingresos anuales oficiales superen las 125 000 libras esterlinas; superen las 125 000 libras esterlinas;

  • 5 años: Para especialistas que ganen más de 50 000 libras esterlinas al año;

  • 10 años: El plazo base estándar para la mayoría de los inmigrantes que viven y trabajan legalmente;

  • Hasta 20 años: Para quienes hayan infringido las normas de visado, reciban ayudas estatales designadas y ciertas categorías especiales;

  • Hasta 30 años: Para migrantes que entraron ilegalmente al país, no trabajan ni estudian.

Nuevos requisitos de idioma, historia e impuestos

Simplemente vivir en el territorio del país durante el plazo establecido no será suficiente. Los candidatos deberán superar una serie de pruebas obligatorias:

  • Confirmar oficialmente un dominio perfecto del idioma inglés;

  • Aprobar un examen especial sobre la historia, cultura y legislación del Reino Unido;

  • Ausencia de antecedentes penales, sin deudas ante el Estado y cumplimiento total de todas las obligaciones fiscales.

Objetivo de la reforma y estadísticas migratorias

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, destacó que estas restricciones servirán para reducir los enormes gastos públicos destinados al apoyo social de los inmigrantes y hacer que el sistema sea más justo para los contribuyentes británicos.

Como dato, entre 2021 y 2024, la población del Reino Unido aumentó en casi 2,6 millones de personas debido al flujo migratorio. Actualmente, el ritmo de migración está disminuyendo considerablemente: en 2025, la cifra de migración neta es de unas 117 000 personas, la mitad que en años anteriores. Sin embargo, la nueva legislación se está acelerando porque gran parte de la ola masiva llegada en años anteriores está a punto de obtener el derecho de residencia permanente bajo las normas actuales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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