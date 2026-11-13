Se han anunciado los nuevos precios de los MacBook Pro M5

Se han anunciado los precios para los modelos de MacBook Pro con procesadores M5, M5 Pro y M5 Max. La lista incluye el MacBook Pro M5 de 14 pulgadas de 2025 y los nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas de 2026. Algunas configuraciones se ofrecen con descuento.

MacBook Pro M5, 14 pulgadas (2025):

• 16 GB RAM, 1 TB almacenamiento — 1899 dólares

• 24 GB RAM, 1 TB almacenamiento — 2200 dólares

MacBook Pro M5 Pro, 14 pulgadas (2026):

• 24 GB RAM, 1 TB almacenamiento — 2369 dólares

• 48 GB RAM, 1 TB almacenamiento — 3500 dólares

• 36 GB RAM, 2 TB almacenamiento (M5 Max) — 3850 dólares

MacBook Pro M5 Pro, 16 pulgadas (2026):

• 24 GB RAM, 1 TB almacenamiento — 2630 dólares

• 48 GB RAM, 1 TB almacenamiento — 3550 dólares

• 64 GB RAM, 1 TB almacenamiento — 3900 dólares

• 36 GB RAM, 2 TB almacenamiento (M5 Max) — 3850 dólares

• 48 GB RAM, 2 TB almacenamiento (M5 Max) — 4550 dólares

Los precios pueden cambiar casi a diario. Algunos modelos cuentan con descuentos significativos. Se recomienda verificar el precio vigente antes de realizar la compra.