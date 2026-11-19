En Praga, capital de la República Checa, 46 personas resultaron heridas de diversa consideración tras una colisión frontal entre dos trenes. Entre los afectados hay 16 ciudadanos extranjeros. Los conductores de ambos trenes sufrieron heridas graves. Hasta el momento, no se ha informado de víctimas mortales.

El incidente ocurrió durante la hora punta de la mañana, aproximadamente a las 07:00, hora local. Los trenes chocaron sobre un puente situado cerca de la estación central de ferrocarril, en el centro de la capital. Las autoridades señalaron que los convoyes circulaban a una velocidad relativamente baja dentro de la zona urbana.

El ministro de Transporte checo, Ivan Bednarjik, declaró a los medios locales que la causa exacta del incidente aún se desconoce. Según él, es prematuro concluir si la catástrofe se debió a un fallo técnico o a un factor humano. Sin embargo, una de las informaciones preliminares indica que uno de los trenes avanzó a pesar de una señal de parada.

El ministro afirmó que el objetivo es estudiar minuciosamente los detalles del suceso y tomar las medidas necesarias para aumentar aún más la seguridad del transporte ferroviario.

Los servicios de emergencia dedicaron casi dos horas a evacuar a todos los pasajeros que se encontraban en los trenes. Las imágenes tomadas en el lugar muestran a los rescatistas trasladando a los heridos en camillas.

La policía de Praga informó que la operación de rescate ha concluido. Se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias que provocaron la colisión de los trenes.