En República Checa, un niño de 7 años distraído con su teléfono cae a las vías del metro (video)

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En República Checa, un niño de 7 años distraído con su teléfono cae a las vías del metro (video)

En Praga, capital de la República Checa, un niño de 7 años cayó a las vías del metro mientras miraba su teléfono. Fue rescatado por otros pasajeros segundos antes de que llegara el tren. Así lo informó la policía de la República Checa.

El incidente ocurrió el 2 de septiembre alrededor de las 18:00 horas en la estación de metro «Muzeum». Según la policía, el niño, que estaba acompañado por un familiar, no se dio cuenta de que caminaba hacia las vías debido a que estaba distraído con su teléfono.

El niño perdió repentinamente el equilibrio y cayó a las vías. En ese momento, un pasajero extranjero saltó a las vías para rescatarlo. Otros pasajeros también ayudaron, logrando subir al niño al andén en solo unos segundos.

El botón de parada de emergencia ubicado en el borde del andén también jugó un papel crucial para salvar la vida del niño. Al presionar el botón, el tren que se aproximaba fue detenido.

Tras la llegada de los agentes de policía, el niño, que presentaba heridas leves, fue entregado a los servicios de emergencia y trasladado al hospital.

Tras el suceso, la policía checa instó a los niños y a sus padres a tener precaución al usar teléfonos o auriculares en las zonas de metro y ferrocarril. La policía enfatizó que un breve momento de distracción puede tener consecuencias graves.

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