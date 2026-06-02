Detenido un sospechoso por el horrible asesinato en Sergeli

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Detenido un sospechoso por el horrible asesinato en Sergeli

Se están tomando medidas legales con respecto al horrible incidente en el distrito de Sergeli de nuestra capital que cobró la vida de dos ciudadanos. La Fiscalía General ha iniciado oficialmente un caso penal por este asesinato.

Se ha informado que esta tragedia ocurrió el 21 de mayo de este año, resultando en la muerte de una joven nacida en 2004 y un ciudadano de la República Popular China nacido en 1975.

Se ha abierto un caso penal bajo el artículo 97, parte 2 (Homicidio intencional) del Código Penal de la República de Uzbekistán. Como resultado de las medidas rápidas tomadas por las fuerzas del orden, un ciudadano nacido en 1998, sospechoso de cometer este crimen, fue detenido y arrestado de acuerdo con los procedimientos legales.

Actualmente, las acciones de investigación continúan bajo estricta supervisión para garantizar la justicia y descubrir completamente todos los detalles y causas reales del crimen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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