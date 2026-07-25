El Arsenal activa un «guion oculto» por Julián Álvarez

Uno de los mayores culebrones del mercado de fichajes de verano en Europa Julián Álvarez se está gestando en torno a . Mientras el FC Barcelona ve al delantero argentino como una pieza clave de su proyecto, el Arsenal observa el desarrollo de los acontecimientos sin prisas.

El club londinense podría dar el paso decisivo en la siguiente fase del mercado de fichajes, esperando a que las negociaciones de los catalanes terminen sin éxito. Sin embargo, el éxito de este plan no solo depende del dinero, sino también de la decisión de Álvarez y de la postura de la directiva del Atlético.

¿Cuál es el principal obstáculo para el FC Barcelona?

El FC Barcelona no oculta su deseo de fichar a Álvarez. Según los informes, el propio jugador prioriza un traspaso al club catalán por encima de otras opciones. Pero el Atlético no quiere reforzar a un rival directo en La Liga.

El director general del club madrileño, Miguel Ángel Gil Marín, declaró abiertamente que no hay planes para vender al delantero. Destacó que el club rechazó una oferta de 100 millones de euros y que no tiene intención de cambiar su postura aunque la suma alcance los 150 o 200 millones de euros.

«No aceptamos 100 millones, tampoco aceptaremos 150 ni 200 millones».

El contrato de Álvarez con el Atlético se extiende hasta 2030. Por lo tanto, el club no está obligado financiera ni contractualmente a vender al jugador.

El Arsenal espera pacientemente la oportunidad adecuada

El Arsenal no se ha retirado de la carrera por el fichaje. Según Sky Sports, se han mantenido conversaciones preliminares a nivel de propietarios de clubes y los canales de comunicación entre ambas partes siguen abiertos.

Algunas fuentes indican que el Atlético estaría más dispuesto a negociar con un club inglés que a vender a Álvarez a un rival en España. También se ha informado de que el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, sigue en contacto con los representantes del delantero.

Los Gunnerstienen el siguiente plan potencial:

esperar a que expire el plazo fijado por el FC Barcelona;

si los catalanes se retiran de las negociaciones, ofrecer un nuevo proyecto a Álvarez;

presentar rápidamente una oferta oficial que satisfaga al Atlético;

cerrar el acuerdo en agosto antes de que otros pretendientes entren en acción.

La directiva del FC Barcelona ha indicado que la oferta por Álvarez no será válida de manera indefinida. Según los informes, los catalanes quieren aclarar el asunto a finales de julio. Esto podría abrir una nueva oportunidad para el Arsenal en agosto.

¿Por qué es tan importante Álvarez para el Arsenal?

Álvarez no es un delantero centro común. La descripción oficial del Atlético lo señala como un jugador versátil, rápido, de gran técnica, capaz de combinar bien con sus compañeros y de rendir también en la posición de mediapunta.

Puede jugar solo en el centro del ataque, actuar justo detrás del delantero principal o arrancar desde la banda hacia el centro. Según la web oficial de la Premier League, el argentino ha marcado 49 goles en 106 partidos con el Atlético.

Un jugador así le permite a Mikel Arteta modificar varios esquemas tácticos sobre la marcha durante el partido. Lo más importante es que Álvarez conoce bien el entorno del fútbol inglés, lo que podría facilitar su proceso de adaptación en comparación con otros fichajes extranjeros.

El PSG también vigila de cerca la situación

El Arsenal no es el único rival del FC Barcelona. Se dice que el PSG también está en contacto regular con el entorno de Álvarez. Si los catalanes no logran cerrar el fichaje, el club parisino podría unirse a la puja con una fuerte oferta financiera.

Actualmente, existen tres escenarios principales para este traspaso:

El Atlético rechaza todas las ofertas y retiene a Álvarez en el equipo. El jugador manifiesta con mayor firmeza su deseo de fichar por el FC Barcelona y presiona al club. Una vez que el FC Barcelona se retira de la negociación, el Arsenal o el PSG envían una propuesta que satisface al club madrileño.

El primer escenario es, por ahora, el que más se ajusta a la postura oficial del Atlético. Sin embargo, en las últimas semanas del mercado de fichajes, la situación puede cambiar en cuestión de horas.

¿Quién tendrá la última palabra?

El plan del Arsenal es lógico: esperar a que cesen las negociaciones del rival sin entrar en una subasta abierta con el FC Barcelona. Sin embargo, el principal problema para los londinenses es que el propio Álvarez prefiere por ahora la opción catalana.

Por esta razón, el destino del traspaso no depende únicamente del Atlético. La próxima declaración del jugador, la fecha límite de la oferta del Barcelona y el paso oficial del Arsenal serán decisivos en este complejo juego.

¿Cuál crees que es Julián Álvarez el destino ideal para: el FC Barcelona, el Arsenal o seguir en el Atlético?