El mundialista de 2026 Cristian Volpato da positivo por drogas en su análisis de sangre

El centrocampista australiano Cristian Volpato dio positivo por cocaína tras ser detenido en dos ocasiones por exceso de velocidad en las calles de Sídney, según informó el medio "AU News".

El futbolista de 22 años fue interceptado inicialmente la noche del 23 julio en el puente Anzac. Conducía a una velocidad de entre 86 y 94 km/h en una zona limitada a 60 km/h. La prueba de alcohol realizada en ese momento dio resultado negativo.

Sin embargo, apenas dos horas después, Volpato fue detenido nuevamente en el mismo lugar por circular a 109 km/h. Este segundo control reveló la presencia de cocaína en su sangre.

Las autoridades de Nueva Gales del Sur informaron que el jugador fue multado por exceso de velocidad y que su permiso de conducir internacional fue suspendido por seis meses. Actualmente se están realizando análisis adicionales y la investigación continúa.

Según las normas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la cocaína se considera una sustancia prohibida únicamente durante los periodos de competición. Por lo tanto, no se espera que el futbolista reciba una sanción deportiva.