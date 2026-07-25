El inigualable poder financiero de los clubes de la Premier League en el mercado de fichajes representa una seria amenaza para el resto de las ligas europeas. En los últimos años, los traspasos realizados por los clubes ingleses no solo han batido récords, sino que también han provocado un aumento artificial de los precios en el mercado internacional. Según el análisis de Goal.com, esta situación podría destruir el concepto de competencia leal en el mundo del fútbol. Así lo informa Goal.com informa .

Entre los fichajes recientes, llamó la atención de los expertos el traspaso de Morgan Rogers del Aston Villa al Chelsea por 137 millones de euros. Paralelamente, Alejandro Garnacho se incorporó al club de Birmingham. Aunque ni siquiera logró la clasificación para la Liga de Campeones, el Chelsea sigue gastando más de 1 000 millones de euros en fichajes. Un gasto tan «faraónico» plantea numerosas dudas sobre su compatibilidad con las reglas del fair play financiero.

La hegemonía económica de la Premier League

No solo los clubes londinenses, sino también otros equipos operan con sumas desorbitadas. Por ejemplo, el Tottenham gastó un total de más de 200 millones de euros en Sandro Tonali y Mateus Fernandes. Por su parte, el Manchester City fichó a Elliot Andersson procedente del Nottingham Forest por 135 millones de euros. Estas cifras resultan prohibitivas incluso para otros gigantes europeos como el Real Madrid , el Barcelona o el Bayern de Múnich.

Los clubes de la Serie A italiana o de la Bundesliga alemana se ven obligados actualmente a mantener la estabilidad financiera y equilibrar sus cuentas. Si en la década de 1990 el campeonato italiano era el más rico del mundo, hoy la situación ha cambiado radicalmente. Al comprar jugadores a precios sumamente elevados en su mercado interno, la Premier League se está convirtiendo en un «club cerrado y exclusivo», lo que a su vez reduce la competitividad de los equipos de otros países.

Arabia Saudí y el nuevo actor en el mercado de fichajes

Uno de los factores que complica aún más la situación es la entrada de los clubes saudíes en el mercado de fichajes. Habiendo establecido estrechos lazos con el fútbol inglés, los clubes de este país arrebatan a los equipos europeos a los jugadores que tenían en su punto de mira mediante grandes salarios y altas cifras de traspaso. Un ejemplo de ello es Crysencio Summerville, con quien la Roma estaba prácticamente de acuerdo.

Mientras el club italiano ofrecía 50 millones de euros por el jugador, el Al-Hilal dirigido por Simone Inzaghi se llevó el fichaje ofreciendo 80 millones de euros y un sueldo neto de 15 millones de euros anuales para el propio jugador. Estrellas como Darwin Núñez también eligen los petrodólares saudíes en lugar de otros grandes de Europa.

En conclusión, el ritmo de crecimiento financiero de la Premier League ha llegado a ser insoportable para sus rivales europeos. Aunque no se han confirmado oficialmente irregularidades en estos procesos, el «dopaje» del mercado obliga a muchos clubes a cambiar de estrategia y limitarse a objetivos más modestos. Sin duda, esto cambiará por completo el equilibrio de fuerzas en el mundo del fútbol en el futuro.