Inzaghi tienta a Bastoni para ir a Arabia Saudí: ¿aceptará el Inter?

El campeón italiano, el Inter, podría perder a uno de sus defensas clave durante el mercado de fichajes de verano. Simone Inzaghi Alessandro Bastoni desea Arabia Saudívolver a reunirse para trabajar juntos, pero hay un obstáculo más complejo que el dinero en esta operación.

Por ahora, Al-Hilal no ha enviado una oferta oficial. Sin embargo, el fuerte interés del club y el deseo personal de Inzaghi han empezado a preocupar a los aficionados del Inter.

Inzaghi llama a su exalumno a Arabia

El técnico de Al-Hilal, Simone Inzaghi, planea reforzar la defensa del equipo con un jugador al que conoce bien. Durante su etapa en el Inter, el estratega italiano convirtió a Bastoni en una de las piezas angulares de su sistema de tres centrales.

Inzaghi entrena actualmente al Al-Hilal y su contrato con el club saudí se extiende hasta el final de la temporada 2026/27.

Inzaghi conoce a la perfección las cualidades de Bastoni: el defensa no solo frena las embestidas rivales, sino que también es capaz de iniciar las jugadas con un primer pase preciso.

Precisamente estos aspectos lo convierten en mucho más que un simple fichaje para el club saudí, tratándose de un futbolista ya hecho y adaptado al sistema de Inzaghi.

El principal obstáculo que frena el traspaso

Aunque el interés de Al-Hilal es serio, las negociaciones aún no han pasado a una fase práctica. Antes de presentar una oferta formal por Bastoni, el club saudí debe desprenderse de uno de sus jugadores extranjeros actuales. De lo contrario, será imposible inscribir al defensa italiano para la nueva temporada.

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Por lo tanto, los movimientos en la plantilla de Al-Hilal en los próximos días podrían ser la primera gran señal sobre el traspaso de Bastoni.

No será fácil convencer al Inter

Bastoni no es simplemente un jugador clave en el Inter. Es uno de los líderes del equipo, internacional con la selección italiana y tiene contrato con el club hasta 2028. Esto otorga a la directiva milanesa una posición de fuerza en las negociaciones.

Según los datos oficiales del club, el defensa ha ganado con el Inter tres títulos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas.

Vender a Bastoni supondría un doble riesgo para el Inter:

la pérdida de un defensa fundamental del bloque campeón;

la dificultad para encontrar un central zurdo del mismo nivel como recambio;

las dudas que se generarían entre los aficionados sobre las ambiciones deportivas del club;

la necesidad de reconstruir el sistema defensivo a las puertas de la nueva temporada.

Por ello, Al-Hilal tendrá que convencer no solo al jugador, sino también a la directiva del Inter con una oferta descomunal.

La postura contraria del entorno de Bastoni

El detalle más intrigante de este culebrón es que el círculo cercano del jugador dejó claro a principios de verano su deseo de seguir en Milán. El agente de Bastoni, Tullio Tinti, subrayó que el defensa es feliz en el Inter y no planea abandonar el club.

«Es feliz en el Inter y por supuesto que se quedará».

Sin embargo, en el mercado de fichajes este tipo de declaraciones no siempre son definitivas. La situación podría dar un giro radical si el club saudí tienta al jugador con un salario estratosférico y al Inter con una cantidad irrechazable.

El Barcelona también vigila de cerca

El Barcelona ya mostró interés por Bastoni anteriormente. La directiva del Inter confirmó la existencia de dicho interés azulgrana, pero las conversaciones no avanzaron en su momento hacia una fase concreta y formal.

Ahora, la aparición del Al-Hilal podría alterar el escenario. Si el club saudí envía una oferta formal:

el Inter se verá obligado a ponerle precio a Bastoni; el jugador tendrá que decidir entre continuar en Europa o reencontrarse con Inzaghi; el Barcelona y otros pretendientes podrían acelerar sus movimientos.

¿De quién depende la decisión final?

En el panorama actual, la salida de Bastoni del Inter no es inevitable. Al contrario, su contrato de larga duración y las palabras de su agente apuntan a una alta probabilidad de que el defensa permanezca en Milán.

Pero si el Al-Hilal libera una plaza de extranjero y presenta una oferta oficial mareante, el Inter y el propio jugador se verán ante una encrucijada. La clave del fichaje residirá en esa propuesta: cuándo y por qué cantidad se formule.

¿Crees que Bastoni se marchara tras los pasos de Inzaghi a Arabia Saudí o debería quedarse en el Inter? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia de fichajes con tus amigos futboleros a través de Telegram.