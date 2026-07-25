Lucha encarnizada por el fichaje de Yan Diomande: Real Madrid y PSG pujan 100 millones de libras

·42·Deportes
Lucha encarnizada por el fichaje de Yan Diomande: Real Madrid y PSG pujan 100 millones de libras

Yan Diomande, estrella del RB Leipzig alemán y de la selección de Costa de Marfil, se ha convertido en el principal objetivo de fichajes para los gigantes europeos. Tras sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo 2026, el extremo tasado en 100 millones de libras esterlinas ha decidido continuar su carrera en otro equipo. Actualmente, clubes de la talla del Real Madrid, PSG, Arsenal y Liverpool muestran un fuerte interés en fichar a este talentoso futbolista. Así lo informa Goal.com.

Según informa The Athletic, el club español Real Madrid ya ha iniciado negociaciones directas con el RB Leipzig. El nuevo entrenador del conjunto madridista, José Mourinho, ha incluido a Diomande en su plan de renovación profunda de la plantilla. Autor de 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga la temporada pasada, el delantero es visto como el candidato ideal para reforzar la línea de ataque del «club blanco».

Sin embargo, el propio jugador prefiere fichar por el club de su infancia. De acuerdo con los datos de TEAMtalk, la prioridad para Yan Diomande es el PSG. En sus entrevistas, el futbolista no ha ocultado que su padre también era aficionado del club parisino y que le guarda un cariño especial a esta entidad. Si el gigante francés no logra un acuerdo con el club alemán, el jugador estará dispuesto a valorar la opción de Madrid.

La competencia en el mercado de fichajes y la postura de los clubes

Los representantes de la Premier League tampoco se quedan fuera de esta carrera. El Arsenal centró toda su atención en Diomande tras el fracaso en el fichaje de Morgan Rogers. Asimismo, el Liverpool sigue de cerca la operación con el objetivo de rejuvenecer su delantera. Ambos clubes han manifestado su disposición a desembolsar una gran cantidad de dinero por el talentoso extremo.

Aunque el director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, ha recalcado en varias ocasiones su intención de retener al jugador en el equipo, el propio Diomande ha expresado abiertamente su deseo de marcharirse. En una entrevista concedida durante el Mundial, el futbolista señaló que había dejado todas las negociaciones en manos de su agente y que era momento de abrir una nueva página en su carrera.

Actualmente, el jugador ha regresado de sus vacaciones y se ha incorporado a los entrenamientos del RB Leipzig. La directiva del PSG planea enviar una oferta oficial antes de que el Real Madrid o los clubes ingleses logren «robar» la operación. Por su parte, el club germano se mantiene firme en no dejar escapar a su activo más valioso por menos de 100 millones de libras.

De concretarse este traspaso, Yan Diomande se convertirá en uno de los jugadores más caros de la historia del fútbol marfileño. Su calidad técnica, velocidad y olfato goleador serán, sin duda, un gran refuerzo para cualquier club de la élite europea. Los últimos días del mercado de fichajes dictarán quién sale victorioso en esta pugna.

FútbolFichajesReal MadridPSGYan Diomande
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chilenoLa revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chilenoHoy, 01:37La pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libreLa pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libreHoy, 01:17El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, RodriEl Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, RodriHoy, 01:16Jürgen Klopp impone duras condiciones a Alemania: ¿qué dijo exactamente?Jürgen Klopp impone duras condiciones a Alemania: ¿qué dijo exactamente?Hoy, 01:12100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu Dabi100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu DabiHoy, 00:54Shohjahon Ergashev cumplió su promesa: un round bastó contra Urvanov (video)Shohjahon Ergashev cumplió su promesa: un round bastó contra Urvanov (video)Hoy, 00:37
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso