Karim Jan, acusado de acoso sexual, destituido de su cargo

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Jan, fue destituido de su cargo tras ser acusado de acoso sexual. Así lo informó la Organización de las Naciones Unidas.

El 24 de julio, en una reunión de urgencia de la ONU en la sede de Nueva York, los países miembros de la CPI, basándose en las conclusiones de una investigación disciplinaria, tomaron la decisión de destituir al fiscal Karim Jan.

Karim Jan había sido elegido para este prestigioso cargo en 2021 por un período de nueve años. La cuestión de su destitución se resolvió mediante una votación secreta entre 125 Estados miembros, y la mayoría respaldó esta decisión.

El presidente de la Asamblea destacó que 82 Estados miembros confirmaron graves violaciones y una falta de responsabilidad en el desempeño de sus funciones por parte del fiscal Karim Jan, por lo que se decidió su destitución.