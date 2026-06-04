Cierre temporal de las calles Taras Shevchenko y Said Baraka en el centro de Taskent

Debido a un festival de entretenimiento en el centro de Taskent, el tráfico se restringirá temporalmente en varias calles. Las restricciones estarán vigentes desde las 06:00 del 4 de junio hasta las 07:00 del 8 de junio.

Según se informa, durante este periodo el tráfico estará completamente cerrado en la calle Taras Shevchenko, desde su intersección con la calle Fidokor hasta la calle Nukus. Además, el tráfico vehicular se suspenderá temporalmente en la calle Said Baraka, desde su intersección con la calle Oybek hasta la avenida Amir Temur.

Se solicita a los conductores que planifiquen sus rutas con antelación antes de salir estos días y que utilicen desvíos para evitar congestiones. Las autoridades han indicado que estas restricciones se imponen para garantizar la seguridad y el orden público durante el festival.