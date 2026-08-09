OnePlus abandona el mercado europeo y reparte regalos entre los usuarios

La empresa OnePlus ha confirmado oficialmente su retirada de los mercados europeo y norteamericano y ha iniciado una promoción especial de despedida para sus clientes fieles en estas regiones. Según ixbt.com, los propietarios de dispositivos de la marca recibirán gratis un cargador inalámbrico magnético AIRVOOC de 50 vatios, aunque el número de regalos es estrictamente limitado. Al respecto, Ixbt.com informa .

La promoción abarca importantes mercados europeos como el Reino Unido, Alemania, España y Francia. Para conseguir este accesorio premium, los usuarios deben suscribirse a las notificaciones de Oppo a través del sitio web regional de la empresa y vincular su cuenta de OnePlus con su cuenta de Oppo.

Cuota limitada y condiciones

Según se ha informado, solo se han destinado 5600 cargadores AIRVOOC 50W para los cuatro países europeos. No se han establecido cuotas específicas para cada mercado: los regalos se distribuirán entre todos los participantes por orden de llegada de las solicitudes. Por tanto, la promoción finalizará antes de lo previsto cuando se agoten todos los dispositivos disponibles.

La exigencia de vincular las cuentas de OnePlus y Oppo, una de las principales condiciones de la promoción, tiene un significado simbólico. Según los expertos, de este modo se invita en la práctica a los usuarios de OnePlus a pasar al ecosistema de Oppo y se refuerza aún más la integración entre ambas marcas.

Beneficios adicionales y futuro

Además de los cargadores gratuitos, los usuarios que participen en la promoción también recibirán descuentos adicionales en productos Oppo. Sin embargo, cabe destacar que los smartphones no están incluidos en estas ofertas promocionales.

La reducción gradual de las actividades de OnePlus en los mercados occidentales refleja importantes cambios en el sector tecnológico. Esta promoción de despedida quedará como una muestra especial de agradecimiento a los compradores europeos que han apoyado los productos de la empresa durante años.