El travieso osezno polar Momota conquista Internet con un cono en la cabeza y sus ocurrencias

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El travieso osezno polar Momota conquista Internet con un cono en la cabeza y sus ocurrencias

Un osezno polar llamado Momota, que vive en un acuario de la prefectura de Akita, Japón, se ha vuelto famoso en las redes sociales. Nacido en diciembre del año pasado, sus ocurrencias durante los juegos encantan a los usuarios.

A Momota le encanta jugar llevando conos de plástico en la cabeza como si fueran cascos. Los videos del osezno en esa posición se difundieron rápidamente por Internet.

En especial, a muchas personas les resultó divertido ver cómo la madre de Momota le quitaba pacientemente el cono de la cabeza cada vez. Los usuarios compararon la escena con una situación cotidiana entre un niño travieso y su madre.

En los comentarios también aparecen con frecuencia opiniones como «Todos los niños son iguales». Las travesuras de Momota lo han convertido en uno de los animales más comentados del acuario.

MomotaJapónAkita
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Nigina Zarqarayeva
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