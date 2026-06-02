Los patinetes Urent ya están disponibles en las plataformas SDEK y SwiftDrive

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Los patinetes Urent ya están disponibles en las plataformas SDEK y SwiftDrive

El servicio de patinetes compartidos Urent ha ampliado su funcionalidad integrándose con nuevas plataformas digitales. Ahora, la ubicación de los patinetes se muestra en los mapas dentro de la aplicación móvil del operador logístico SDEK. Esto permite a los usuarios planificar rutas complejas combinando la entrega de paquetes y los desplazamientos en patinete eléctrico. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Para iniciar el alquiler, la aplicación redirige automáticamente al usuario al servicio Urent. Esta comodidad sirve para optimizar aún más el proceso de movilidad urbana y el uso de servicios de mensajería.

Además, los clientes corporativos ahora tienen acceso a los patinetes a través de la plataforma SwiftDrive. Esta función permite a las empresas gestionar de forma centralizada todo tipo de viajes de negocios, desde taxis hasta alquiler de patinetes, bajo un único contrato.

El servicio de prensa de Urent señaló que la prioridad principal es crear comodidad para los usuarios. Los clientes podrán encontrar patinetes a través de servicios que ya conocen y planificar las rutas más óptimas por la ciudad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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