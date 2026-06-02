Motorola Edge 2026: Smartphone compacto con protección IP69 y cámara Sony

Motorola ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Edge 2026. El dispositivo es bastante compacto para los estándares modernos, con una diagonal de pantalla de 6,3 pulgadas. El panel Extreme AMOLED ofrece una resolución de 2640 × 1216 píxeles y un brillo récord de hasta 5200 nits en modo HDR. Esto es reportado por Ixbt.com .

La capacidad de la batería del smartphone es de 5000 mAh, compatible con carga por cable de 60W y carga inalámbrica de 15W. El sistema de cámara consta de tres módulos: se ha elegido un Sony LYT-710 de 50 megapíxeles como sensor principal. También hay un objetivo ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x. La cámara frontal también cuenta con una resolución de 50 megapíxeles.

La plataforma de hardware del dispositivo se basa en el chip MediaTek Dimensity 7450. El smartphone funciona con el sistema operativo Android 16, y el fabricante promete al menos tres actualizaciones importantes del sistema. Un aspecto importante es que el cuerpo está totalmente protegido contra el agua y el polvo según la norma IP69.

El Motorola Edge 2026 saldrá a la venta en el mercado estadounidense el 11 de junio de 2026. En la fase inicial, el modelo se ofrecerá únicamente en una configuración de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El precio del nuevo gadget se ha fijado en 600 dólares.