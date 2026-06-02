Anthropic lanza su modelo Claude Mythos en más de 15 países

Anthropic está ampliando la iniciativa Project Glasswing, que se centra en el uso de inteligencia artificial para identificar y corregir vulnerabilidades críticas en el software. Según una declaración publicada el martes, cerca de 150 nuevas organizaciones de más de 15 países se han unido al proyecto. Esta noticia sigue a los informes de que Anthropic ha presentado una solicitud confidencial para una OPI con una valoración de 1 billón de dólares, tras una ronda de inversión de 65 mil millones de dólares. Esto es reportado por Techcrunch.com informa.

En el centro del Project Glasswing se encuentra el modelo Claude Mythos. La compañía califica a este modelo como su desarrollo más potente, capaz de identificar miles de vulnerabilidades de "día cero" en cuestión de semanas. A principios de abril, Anthropic dio a 50 socios iniciales, incluido el gobierno de EE. UU., acceso a la versión Claude Mythos Preview para escanear sus bases de código en busca de fallos de seguridad.

Hoy en día, la lista de organizaciones con acceso al modelo Mythos abarca sectores como la energía, el suministro de agua, la salud, las comunicaciones y el hardware. Anthropic señaló en una entrada de blog que estos socios comparten un rasgo común: un ataque exitoso a sus bases de código podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad global y nacional.

El Financial Times informa que el grupo ampliado incluye organizaciones de países aliados de EE. UU. como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, India, Japón y Corea del Sur. En particular, la empresa estadounidense Okta, los gigantes surcoreanos Samsung, SK Hynix y SK Telecom, así como la OTAN y la agencia de ciberseguridad de la UE, ENISA, han obtenido el derecho a utilizar este modelo.

Anthropic espera que otras empresas de IA desarrollen pronto modelos al nivel de Mythos Preview, por lo que se apresura a establecer medidas de seguridad dentro del Project Glasswing. El competidor OpenAI ya ha presentado su modelo GPT-5.5-Cyber centrado en la ciberseguridad y lo ha distribuido a un gran grupo de socios para su prueba.