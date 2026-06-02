VTB crea una plataforma de IA especializada para el control de robots

El banco VTB está desarrollando una nueva plataforma diseñada para controlar robots físicos mediante inteligencia artificial. Este proyecto, realizado en asociación con T1, elimina la necesidad de programar cada movimiento individualmente, simplificando significativamente el proceso de uso de los robots. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo sistema se basa en el concepto de agentes de IA digitales. En lugar de escribir escenarios de trabajo complejos, el usuario define una tarea comercial específica, y la plataforma distribuye los comandos de forma autónoma entre los robots y supervisa su ejecución. Se espera que este sistema se utilice en diversos campos como el servicio al cliente, la logística, la seguridad de instalaciones y el transporte de efectivo.

El proyecto se está desarrollando en la base de un centro de competencia chino en inteligencia artificial. Este centro fue creado para realizar investigaciones prácticas y probar nuevos dispositivos con la participación de especialistas rusos y chinos. Anteriormente, se informó que el banco está trabajando en el reemplazo de procesadores NVIDIA por soluciones alternativas chinas en el marco de esta asociación.

Según estimaciones de expertos, los costos de creación de dicha plataforma podrían alcanzar los 1.000 millones de rublos. La mayor parte de los fondos se destinará no solo al desarrollo de software, sino también a la integración de diferentes tipos de robots, la creación de mecanismos de control seguros y el entrenamiento de modelos de IA para operar en entornos reales.

Si el proyecto se implementa con éxito, VTB se convertirá en una de las primeras grandes empresas en utilizar agentes de IA como intermediarios entre los procesos de negocio y los robots físicos. Se espera que esto sea un nuevo hito en la robótica industrial y la automatización de las operaciones corporativas.