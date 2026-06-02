El MS-21 ruso, sustituto del Boeing 737, podrá volar hasta 4.000 km

Se espera que el avión ruso MS-21 confirme un alcance de vuelo de hasta 4.000 kilómetros durante las pruebas de certificación. Así lo anunció Vadim Badekha, jefe de la United Aircraft Corporation (UAC), en una entrevista con TASS. Según él, el avión tiene un gran potencial para aumentar aún más esta cifra. Esto es reportado por Ixbt.com noticias.

Badekha señaló que estos parámetros satisfacen plenamente a las aerolíneas, ya que cubren entre el 80 y el 90 % de la red de rutas actual. Actualmente, el sitio web de la UAC indica que el alcance máximo de vuelo del MS-21 en una configuración de dos clases es de 3.830 km. El avión está diseñado para 175 pasajeros y tiene un peso máximo de despegue de 85 toneladas.

El jefe de la UAC no descartó que, a medida que el programa se desarrolle, las características del avión, incluido el alcance de vuelo, puedan aumentar hasta los 5.000 kilómetros. Además, se informó que la corporación Yakovlev llevará a cabo trabajos de I+D hasta finales de 2028 para crear una versión acortada del MS-21. Sobre esta base, se planea desarrollar el modelo MS-21-210, con menor capacidad de pasajeros pero mayor alcance.

El MS-21-310 es un avión de pasajeros ruso de nueva generación para distancias medias, creado para reemplazar los modelos obsoletos Tu-154 y Tu-204, así como las alternativas extranjeras como el Boeing 737 y el Airbus A320. Una característica única del diseño es la alta proporción de materiales compuestos (aproximadamente un 40 %), lo que lo convierte en uno de los aviones rusos más modernos.

La principal diferencia de este modelo con respecto a los prototipos anteriores es el uso de motores nacionales PD-14, los primeros creados para la aviación civil en la Rusia moderna. Estos motores desempeñan un papel crucial para garantizar la independencia técnica del avión.