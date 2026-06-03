SpaceX Gigabay: Se levanta una enorme fábrica de 116 metros

En el puerto espacial Starbase en Texas, SpaceX está construyendo rápidamente su nueva superfábrica Gigabay, diseñada para el ensamblaje y la reparación rápida de naves Starship. En solo un mes, la estructura ha crecido significativamente: el edificio ha alcanzado una altura de 116 metros (380 pies), y su estructura de acero es ahora claramente visible desde muchos kilómetros de distancia. Ixbt.com informa .

Nuevas fotos tomadas el 2 de junio muestran docenas de grúas en funcionamiento y los laterales del edificio siendo revestidos con paneles. Mientras tanto, la construcción continúa ganando altura. Una flota distintiva de Elon Musk —docenas de vehículos eléctricos Cybertruck— se ha reunido alrededor del sitio de construcción.

Enormes murales que representan a Starship en Marte han aparecido en edificios adyacentes. Esto simboliza las grandes ambiciones de la compañía de colonizar el Planeta Rojo y lograr vuelos espaciales totalmente reutilizables.

El proyecto Gigabay está diseñado para aumentar drásticamente la capacidad de producción de Starship. Esto permitirá a SpaceX pasar a la producción en serie de cohetes, reducir los costos de lanzamiento y acelerar significativamente el ritmo de acceso al espacio.