Samsung lanza una actualización de seguridad crítica para dispositivos Galaxy

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Samsung lanza una actualización de seguridad crítica para dispositivos Galaxy

Samsung ha anunciado los detalles de la actualización de seguridad de junio de 2026 para los dispositivos Galaxy. Este parche está incluido actualmente en la versión beta de One UI 9.0 para los smartphones Galaxy S26 en algunos países y se espera que se lance pronto para otros dispositivos compatibles. Según Ixbt.com informa .

Según el boletín de seguridad de Samsung, la actualización soluciona un total de 45 vulnerabilidades. Treinta y tres de ellas afectan al sistema Android y se corrigieron en colaboración con Google. Cinco de estas vulnerabilidades se clasifican como críticas, mientras que el resto se consideran de alto riesgo.

Otras 12 correcciones afectan directamente a los componentes propios de Samsung. En concreto, se han solucionado errores en Smart Suggestions, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager, la configuración del sistema y otros elementos de la interfaz One UI.

La mayoría de los problemas se observaron en dispositivos que ejecutan los sistemas operativos Android 14, Android 15 y Android 16. Además, se ha parcheado una vulnerabilidad en el controlador DRM HDR para las plataformas Exynos.

El parche de seguridad de junio está programado para desplegarse gradualmente en otros smartphones y tabletas Galaxy compatibles en las próximas semanas.

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Abror Shuhratov
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