Wildberries comienza a vender paquetes turísticos en sus puntos de recogida

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Wildberries comienza a vender paquetes turísticos en sus puntos de recogida

Wildberries ha lanzado un proyecto piloto para la reserva de paquetes turísticos en sus puntos de recogida (Pvz). Los clientes ahora pueden organizar viajes no solo en línea, sino también mediante consulta directa con especialistas. Ixbt.com informa .

Así lo anunció el servicio de prensa de la empresa conjunta Wildberries & Russ (RWB). Como parte del proyecto, la compañía planea ubicar asesores turísticos de WB Travel directamente en los puntos de recogida.

Según Taras Demura, jefe de WB Travel, el nuevo formato de servicio se probará primero en Moscú. Se prevé expandir esta experiencia a otras regiones en el futuro.

Anteriormente, la compañía anunció la apertura de agencias de viaje separadas bajo la marca WB Travel. El proyecto de asesores en los puntos de recogida se desarrollará en paralelo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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