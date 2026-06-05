Preparación para el próximo vuelo: El nuevo Super Heavy y Starship vistos juntos por primera vez

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Preparación para el próximo vuelo: El nuevo Super Heavy y Starship vistos juntos por primera vez

En el puerto espacial Starbase de Texas, el vehículo de lanzamiento Super Heavy Booster 20 y la nave espacial Ship 20 aparecieron juntos por primera vez en una misma imagen. El Booster 20 fue retirado recientemente del complejo Mega Bay 1 y actualmente se dirige al sitio de pruebas de Massey para pruebas criogénicas. A su lado, se puede ver la nave Ship 20, completamente lista para nuevos vuelos. Según Ixbt.com informa .

Anteriormente, se informó de que la construcción de la Gigabay, la mayor instalación de producción en la historia de SpaceX, avanzaba rápidamente en el puerto espacial Starbase. La compañía también compartió las últimas imágenes de esta enorme estructura. Además, tras el exitoso duodécimo vuelo del sistema Starship, se detectaron daños significativos en uno de los edificios del complejo de lanzamiento, aunque la plataforma de lanzamiento permaneció en estado casi perfecto.

SpaceX actualizó la información sobre su programa Marte en su sitio web oficial y aceleró inesperadamente el cronograma de las primeras misiones de carga de Starship al Planeta Rojo. Los planes se han adelantado de 2030 a 2028. Estos cohetes lanzarán la próxima generación de satélites Starlink a la órbita en el futuro, aumentando varias veces el ancho de banda del sistema.

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Abror Shuhratov
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