El lanzamiento de la 5G en Rusia será imperceptible para los usuarios comunes

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El lanzamiento de la 5G en Rusia será imperceptible para los usuarios comunes

El CEO de MegaFon, Khachatur Pombukhchan, evaluó las expectativas sobre la introducción de la tecnología 5G. Según él, la puesta en marcha del nuevo estándar en las frecuencias existentes aumentará la velocidad de transmisión de datos solo entre un 18 y un 20 %. Esto representa un cambio prácticamente imperceptible para los usuarios comunes. Como informa Ixbt.com noticias .

Actualmente, solo alrededor del 10 % de los dispositivos de los abonados en Rusia admiten el estándar 5G. Además, Apple y Samsung aún no han desbloqueado la función 5G para esta región. Muchos teléfonos inteligentes de fabricantes chinos tampoco pueden operar en el rango asignado de 4,63–4,99 GHz.

Pombukhchan calificó la publicidad de los operadores sobre la disponibilidad próxima de la 5G para todos como simple «hype». Destacó que las principales ventajas del nuevo estándar, baja latencia y transmisión rápida de grandes volúmenes de datos, serán más beneficiosas para clientes corporativos, ciudades inteligentes, telemedicina y vehículos autónomos.

Se espera que el desarrollo masivo de la red 5G en Rusia comience en un año y medio, una vez que se establezca la producción de equipos de telecomunicaciones locales. Inicialmente, la red se implementará en lugares concurridos como grandes ciudades, estadios y parques.

Según los datos, el gasto de capital total de los operadores rusos para crear la infraestructura 5G hasta 2036 podría superar los 335 mil millones de rublos. De esto, 286 mil millones de rublos se dirigirán directamente al segmento de consumo (B2C).

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Abror Shuhratov
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