Boat lanza la serie de recortadoras Slazer desde 9 dólares

Boat ha presentado su nueva línea de recortadoras Slazer. La serie incluye tres modelos: Slazer S100, Slazer K100+ y Slazer K100 Pro. Cada dispositivo destaca por su combinación de funciones modernas y precio asequible. Según Ixbt.com informa .

El modelo Slazer S100 ofrece hasta 300 minutos de funcionamiento con una sola carga completa y admite tecnología de carga rápida. Según la empresa, una carga de cinco minutos es suficiente para una sesión completa de arreglo de barba. Las cuchillas de acero inoxidable, los accesorios lavables y el puerto USB-C son las características clave de este modelo.

El modelo Slazer K100+ es un kit universal «6 en 1». Cuenta con accesorios intercambiables diseñados para el cuidado de la barba, el cabello, la nariz y el cuerpo. El dispositivo está equipado con cuchillas de cerámica, una carcasa de aluminio de alta calidad y protección contra el agua con certificación IPX6. También incluye un sistema de fijación magnética y un indicador de batería.

El modelo superior de la serie es el Slazer K100 Pro, un kit multifuncional «15 en 1». Mantiene las cuchillas de cerámica, la carcasa de aluminio y la resistencia al agua IPX6. En cuanto a los precios, el Slazer S100 tiene un valor de 9 dólares, el Slazer K100+ de 19 dólares y el premium Slazer K100 Pro de 35 dólares.