Notion restablece el acceso a los modelos de Anthropic tras una falla técnica

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Notion restablece el acceso a los modelos de Anthropic tras una falla técnica

Se observaron problemas técnicos en la integración de la plataforma Notion con Anthropic durante el fin de semana pasado. El domingo por la mañana, la compañía anunció una disminución en el rendimiento de los modelos Opus 4.7 y 4.8 de Anthropic, lo que provocó un aumento de errores para los usuarios de Notion AI. Esto fue reportado por Techcrunch.com informe .

Para aclarar la situación, Notion suspendió temporalmente el uso de todos los modelos de Anthropic en su herramienta de productividad automatizada. Doce horas después, Max Schoening, jefe de producto de Notion, anunció que los servicios habían sido restablecidos.

Schoening abordó los rumores en las redes sociales que vinculaban la falla con la calidad de los modelos, calificándola como una simple interrupción técnica. Según sus palabras, este tipo de incidentes ocurren periódicamente en GitHub, AWS y otras plataformas importantes.

Un representante de Anthropic también emitió un comunicado oficial, confirmando que un problema de infraestructura a corto plazo causó errores en varios modelos Claude. Actualmente, todos los problemas han sido resueltos y los usuarios pueden utilizar plenamente estos modelos nuevamente a través de Notion AI.

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Nodirbek Razzokov
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