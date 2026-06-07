Prada y Axiom Space presentan una nueva capa para trajes espaciales de la misión Artemis IV

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Prada y Axiom Space presentan una nueva capa para trajes espaciales de la misión Artemis IV

Axiom Space y Prada han presentado un nuevo elemento del traje espacial lunar AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit): el LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment), una prenda interna de refrigeración y ventilación. Esta capa está en contacto directo con los cuerpos de los astronautas que trabajan en la superficie lunar como parte de la misión Artemis IV de la NASA, proporcionando termorregulación y ventilación. Según Ixbt.com informa .

La base del LCVG consiste en una red de tubos que recorren los principales grupos musculares. Mientras el astronauta trabaja, agua refrigerada circula por estos tubos, eliminando el calor generado durante el esfuerzo físico. Según los desarrolladores, la nueva prenda está diseñada para actividades extravehiculares de hasta 8 horas de duración. Para mejorar la fiabilidad, el sistema incluye un circuito de refrigeración de reserva completo.

Además de la refrigeración, el LCVG cumple una función de ventilación. Un sistema de tubos separado suministra oxígeno fresco a la zona facial del astronauta y expulsa simultáneamente el dióxido de carbono exhalado. Posteriormente, el gas se purifica de CO2 en la unidad de soporte vital y el oxígeno se devuelve al sistema de circulación.

Prada contribuyó al proyecto no solo con el diseño, sino también con el desarrollo estructural, el modelado 3D y la selección de materiales especiales. La experiencia de la empresa en la creación de tejidos de alta tecnología ayudó a seleccionar fibras resistentes al uso repetido durante misiones espaciales de larga duración. El traje espacial AxEMU se convertirá en el principal medio para proteger a los humanos del entorno extremadamente hostil de la Luna.

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Abror Shuhratov
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