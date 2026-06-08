Blue Origin inicia la restauración de la plataforma de lanzamiento tras la explosión

·69·Tecnología
Blue Origin inicia la restauración de la plataforma de lanzamiento tras la explosión

El CEO de Blue Origin, Dave Limp, proporcionó una actualización sobre los trabajos en el complejo de lanzamiento LC-36 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Tras una potente explosión durante las pruebas de fuego estático del cohete New Glenn el 28 de mayo, la compañía inició las labores de limpieza y restauración. Según informa Ixbt.com informa .

Actualmente, se están trasladando las segundas etapas GS2 desde el edificio de integración. Una foto publicada por Limp muestra una gran etapa blanca. En un futuro cercano, está previsto trasladar varios bloques GS2 más y el propulsor Never Tell Me The Odds, que sobrevivió a la explosión.

Cabe recordar que el accidente de mayo destruyó por completo el cohete en pruebas y causó graves daños a la plataforma de lanzamiento. Sin embargo, según datos de la compañía, los tanques principales de combustible, la torre de agua y otros elementos críticos de la infraestructura apenas sufrieron daños o pueden repararse in situ.

A pesar de este incidente, la dirección de Blue Origin no tiene intención de abandonar sus planes. La compañía anunció oficialmente su intención de reanudar los vuelos y continuar con las misiones de exploración espacial para finales de 2026.

Blue OriginNew GlennEspacioTecnologíaCohete
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Especificaciones del Redmi K100 Pro reveladas: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAhEspecificaciones del Redmi K100 Pro reveladas: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAhHoy, 09:57OWC Stack AI: Anunciado dispositivo externo que expande la memoria GPUOWC Stack AI: Anunciado dispositivo externo que expande la memoria GPUHoy, 09:28Huawei instala solución LampSite con velocidad de 1 Gbit/s en gran centroHuawei instala solución LampSite con velocidad de 1 Gbit/s en gran centroHoy, 09:26Half-Life ejecutado en el smartphone Nokia N95 de 19 añosHalf-Life ejecutado en el smartphone Nokia N95 de 19 añosHoy, 08:54Antifraude 2.0: Reembolso completo para víctimas de fraudeAntifraude 2.0: Reembolso completo para víctimas de fraudeHoy, 08:52NVIDIA entra en una nueva fase mediante una asociación con gigantes surcoreanosNVIDIA entra en una nueva fase mediante una asociación con gigantes surcoreanosHoy, 08:25
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Super Edition y Honor 600 Pro revelados antes del lanzamiento
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado