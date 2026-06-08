Blue Origin inicia la restauración de la plataforma de lanzamiento tras la explosión

El CEO de Blue Origin, Dave Limp, proporcionó una actualización sobre los trabajos en el complejo de lanzamiento LC-36 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Tras una potente explosión durante las pruebas de fuego estático del cohete New Glenn el 28 de mayo, la compañía inició las labores de limpieza y restauración. Según informa Ixbt.com informa .

Actualmente, se están trasladando las segundas etapas GS2 desde el edificio de integración. Una foto publicada por Limp muestra una gran etapa blanca. En un futuro cercano, está previsto trasladar varios bloques GS2 más y el propulsor Never Tell Me The Odds, que sobrevivió a la explosión.

Cabe recordar que el accidente de mayo destruyó por completo el cohete en pruebas y causó graves daños a la plataforma de lanzamiento. Sin embargo, según datos de la compañía, los tanques principales de combustible, la torre de agua y otros elementos críticos de la infraestructura apenas sufrieron daños o pueden repararse in situ.

A pesar de este incidente, la dirección de Blue Origin no tiene intención de abandonar sus planes. La compañía anunció oficialmente su intención de reanudar los vuelos y continuar con las misiones de exploración espacial para finales de 2026.