Récord de reutilización: el cohete SpaceX se lanzó al espacio por 35ª vez

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Récord de reutilización: el cohete SpaceX se lanzó al espacio por 35ª vez

El 8 de junio de 2026, SpaceX llevó a cabo con éxito el próximo vuelo del cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, Florida. Como parte de la misión Starlink 10-35, se lanzaron a la órbita terrestre 29 dispositivos del sistema de Internet por satélite Starlink. Según Ixbt.com informa .

El vuelo transcurrió con normalidad y, tras la separación de la carga útil, la primera etapa del cohete regresó a la Tierra, aterrizando en la plataforma marina autónoma A Shortfall of Gravitas en el océano Atlántico. El evento principal de esta misión es un nuevo récord mundial de reutilización.

Para la primera etapa con número de serie B1067, este vuelo fue el 35º lanzamiento durante su vida operativa. Así, SpaceX ha vuelto a batir su propio récord de reutilización de un único vehículo de lanzamiento. El desarrollo de tecnologías reutilizables sigue siendo un factor clave para reducir los costos de acceso al espacio.

Como referencia, las pruebas de vuelo del vehículo de lanzamiento Amur-SPG, que se espera sea el primer cohete reutilizable de Rusia, están programadas para comenzar en 2031. Se estima que su primera etapa podría reutilizarse hasta 50 veces.

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Abror Shuhratov
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