Massachusetts aprueba una ley que prohíbe la venta de datos de ubicación

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Massachusetts aprueba una ley que prohíbe la venta de datos de ubicación

Los legisladores de Massachusetts han aprobado una nueva ley de privacidad que otorga el derecho a controlar y eliminar los datos personales recopilados por los grandes gigantes tecnológicos. El documento prohíbe estrictamente a las empresas vender los datos de geolocalización precisos de los usuarios. La votación unánime de 146 a 0 en la Cámara de Representantes demostró la importancia de esta iniciativa a nivel estatal. Techcrunch.com informa .

El nuevo proyecto de ley ahora se reconciliará en el Senado y se espera que sea firmado por el gobernador del estado. Dado que EE. UU. aún carece de una ley federal de privacidad, los estados están llenando este vacío implementando sus propias regulaciones. Massachusetts se ha convertido en el próximo estado en tomar las medidas más estrictas para proteger los derechos de los consumidores en esta área.

La ley se aplica a las empresas que procesan datos de más de 100.000 consumidores, incluidos los titanes de Silicon Valley y las startups de tamaño mediano. Se prohíbe el intercambio o la venta de datos biométricos, estado de salud, información genética, huellas dactilares, así como datos relacionados con las creencias religiosas y la orientación sexual sin el consentimiento explícito del usuario.

Los corredores de datos han comprado durante años datos de ubicación a los desarrolladores de aplicaciones y los han vendido a terceros, incluidas entidades gubernamentales y militares. La nueva ley de Massachusetts protege no solo a los residentes del estado, sino también los datos de geolocalización de los visitantes, impactando significativamente el mercado publicitario en este sector.

PrivacidadMassachusettsGeolocalizaciónBig TechLegislación
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Nodirbek Razzokov
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