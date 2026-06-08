Bending Spoons, propietario de Eventbrite y Vimeo, solicita una OPV

Bending Spoons, un estudio de aplicaciones italiano que ha adquirido grandes plataformas como Eventbrite, Vimeo y WeTransfer en los últimos años, ha presentado una solicitud formal para una oferta pública inicial (OPV) en EE. UU. La empresa se une a la lista de gigantes tecnológicos como SpaceX y Anthropic, que se preparan para salir a bolsa este verano. Según Techcrunch.com informa .

Según la empresa, sus aplicaciones tienen más de 500 millones de usuarios activos mensuales, 9 millones de los cuales son suscriptores de pago. Hasta la fecha, Bending Spoons ha completado más de 50 adquisiciones, y su cartera incluye servicios populares como AOL, Eventbrite, Vimeo, Komoot, WeTransfer, Evernote y Brightcove.

Los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) indican que la empresa cerró el año con ingresos de 1.310 millones de dólares. En el primer trimestre de 2026, los ingresos alcanzaron los 601 millones de dólares, un aumento del 132 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de los ingresos, el 84 %, proviene de las suscripciones.

El año pasado, la empresa fue valorada en 11.000 millones de dólares, pero según Reuters, Bending Spoons busca alcanzar una valoración de 20.000 millones de dólares durante el proceso de OPV. Entre los accionistas de la empresa figuran grandes fondos de inversión como Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners y Fidelity.

El modelo de negocio de Bending Spoons se basa en adquirir proyectos que suelen estar en mala situación financiera, optimizar sus equipos y convertirlos en negocios rentables a través de diversos sistemas de suscripción. En el primer trimestre de 2026, el beneficio neto de la empresa ascendió a 27,4 millones de dólares.