Sam Bankman-Fried solicita el indulto a Trump

Sam Bankman-Fried, fundador del exchange de criptomonedas FTX, ha presentado formalmente una solicitud de indulto al presidente de EE. UU., Trump. Esta información apareció en el sitio web de la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia. Techcrunch.com informa .

Bankman-Fried fue declarado culpable en 2024 de cargos relacionados con fraude y lavado de dinero, y fue condenado a 25 años de prisión. Según Bloomberg News, esta solicitud es su intento oficial de terminar su condena antes de tiempo.

Trump ha logrado indultar a cientos de personas durante su segundo mandato presidencial. Aunque la mayoría eran participantes en los eventos del 6 de enero, una parte significativa son personas acusadas de delitos financieros. Según un análisis de NBC News, más de la mitad de los indultados cometieron delitos de "cuello blanco" como lavado de dinero y fraude bancario.

Trump también ha indultado a varias personas que hicieron grandes donaciones a sus campañas políticas. Curiosamente, según Bloomberg, muy pocos de los indultados por Trump presentaron una solicitud formal al Departamento de Justicia; en la mayoría de los casos, las decisiones se tomaron directamente.