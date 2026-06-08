La NASA lista para la misión Artemis III: Motores entregados para el cohete SLS

Northrop Grumman ha completado la entrega de los motores de cohete de combustible sólido destinados a la próxima misión lunar Artemis III de la NASA. Los últimos ocho segmentos del motor fueron enviados por tren desde la planta de la empresa en Promontory, Utah, hasta el Centro Espacial Kennedy en Florida. Según informa Ixbt.com la noticia .

Este verano, los ingenieros de la NASA comenzarán a instalar los segmentos entregados en la plataforma de lanzamiento móvil. Se ensamblarán en dos propulsores de combustible sólido de cinco segmentos para el cohete superpesado Space Launch System (SLS). Durante el vuelo, estos propulsores proporcionan el empuje principal del cohete, aproximadamente 3,27 millones de kilogramos-fuerza (kgf), desempeñando un papel decisivo en el despegue de todo el sistema.

A pesar de las críticas al programa SLS por sus altos costos y retrasos, Northrop Grumman enfatiza la fiabilidad de los motores. Su diseño se remonta al programa del Transbordador Espacial, donde la tecnología se probó en vuelos reales durante décadas. Para el programa lunar, los propulsores han sido mejorados, y los ingenieros han aumentado su eficiencia y durabilidad. Estos mismos motores modernizados se utilizaron con éxito en las misiones Artemis I y Artemis II.

Se espera que la misión Artemis III sea el siguiente paso en el regreso de la humanidad a la Luna. Según el plan, los astronautas viajarán a la órbita en la nave Orion, donde se acoplarán con el módulo de aterrizaje y se prepararán para el descenso a la superficie. El éxito de la misión tiene importancia estratégica no solo desde una perspectiva científica, sino también en el contexto de la nueva "carrera lunar" entre EE. UU. y China.